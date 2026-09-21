صحيفة سبق

خصص مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2026 ثلاثة أشواط للصقور المنغولية المبيعة في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، تشمل شوطاً في مسابقة الملواح وشوطين في مسابقة المزاين لفئتي «فرخ» و«قرناس»، وفق المادة الواردة إلى التحرير.

خصص مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2026 ثلاثة أشواط للصقور المنغولية المبيعة في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، تشمل شوطاً في مسابقة الملواح، وشوطين في مسابقة المزاين لفئتي «فرخ» و«قرناس».

وتتيح الأشواط للصقارين المحليين والدوليين المشاركة بالصقور المنغولية المشتراة من المعرض، وفقاً للأحكام المنظمة التي تشترط شراء الصقر من المعرض الذي ينظمه المركز الوطني للصقور، وتحجيله وقت الشراء وقبل مغادرته.

ويحق لكل مالك المشاركة بما لا يتجاوز خمسة صقور مشتراة من المعرض، على أن تُقام الأشواط المخصصة للصقور المنغولية عقب الأشواط النهائية للمهرجان.

وتشترط أحكام المشاركة في مسابقة المزاين إثبات ملكية الصقر، وتسمح لكل مشارك بتسجيل ما لا يزيد على خمسة صقور في كل شوط، كما تجيز للصقر المشارك في مسابقة الملواح المشاركة في مسابقة المزاين.

وتتضمن الضوابط الفنية للمزاين خلو الصقر من العيوب الخلقية وآثار العبث أو التعديل والنقص في الريش، وعدم تغيير لون الريش أو الكف أو المخالب، إلى جانب استيفاء المعايير الفنية المعتمدة لكل فئة.

ويأتي تخصيص هذه الأشواط لتعزيز القيمة التنافسية للصقور المنغولية المعروضة، وربط اقتنائها بمسار تنافسي يجمع بين سباقات الملواح ومنافسات المزاين، ضمن جهود المركز الوطني للصقور لتطوير المنافسات المرتبطة بالصقارة، وتوسيع فرص المشاركة أمام الصقارين والملاك، وتعزيز استدامة أنشطة الصقارة وفعالياتها على مدار الموسم.

يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 يقام خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، تحت شعار «وجهة للجميع»، فيما أعلن المركز الوطني للصقور أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2026 يُقام خلال الفترة من 17 إلى 30 نوفمبر.