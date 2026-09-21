السنغال تدين هجمات الحوثيين على المملكة وتعلن تضامنها الكامل معها

صحيفة سبق

2026-09-21T09:57:15.422Z

أدانت جمهورية السنغال الهجمات التي شنتها الميليشيا الحوثية على عدد من المدن في المملكة ومحاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأكدت وزارة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج تضامن السنغال الكامل مع المملكة قيادةً وشعبًا في مواجهة هذه الاعتداءات.