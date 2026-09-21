السنغال تدين هجمات الحوثيين على المملكة وتعلن تضامنها الكامل معها
أدانت جمهورية السنغال الهجمات التي شنتها الميليشيا الحوثية على عدد من المدن في المملكة ومحاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأكدت وزارة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج تضامن السنغال الكامل مع المملكة قيادةً وشعبًا في مواجهة هذه الاعتداءات.
دانت جمهورية السنغال الهجمات التي شنتها الميليشيا الحوثية على عدة مدن في المملكة ومحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأعربت وزارة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج في بيان لها عن تضامنها الكامل مع المملكة قيادةً وشعبًا.