صحيفة سبق

عقدت اللجنة الإعلامية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي الديار العربية 27» اجتماعها الرابع في جدة، وأعلنت اكتمال الجاهزية الإعلامية للبطولة التي تستضيفها السعودية من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، عبر مراكز إعلامية معتمدة، وتنظيم حركة الإعلاميين، واستكمال الدليل والشارات والتصاريح.

عقدت اللجنة الإعلامية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها السابعة والعشرين «خليجي الديار العربية 27» اجتماعها الرابع في فندق هيلتون جدة، لمناقشة آخر الاستعدادات الإعلامية للبطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة ثمانية منتخبات تتنافس في 15 مباراة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وترأس الاجتماع خالد مبارك الكواري، رئيس اللجنة الإعلامية، بحضور فيصل بن يوسف الطويهر نائب رئيس اللجنة، وسالم علي النقبي، وأحمد مهدي ميرزا، وأحمد عوده زامل، وسيف الجابري ممثلي الاتحادات الخليجية الأعضاء، إلى جانب محمد الغامدي رئيس اللجنة الإعلامية المحلية، ومسلم الهلابي مسؤول العمليات الإعلامية في الاتحاد الخليجي لكرة القدم.

واستعرض الاجتماع جاهزية منظومة الاعتماد والمراكز الإعلامية، إذ جرى تجهيز المركز الإعلامي الرئيسي في فندق هيلتون جدة، ومركز الاعتماد الإعلامي في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، والمركز الإعلامي في ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، مع بدء توزيع التصاريح على ممثلي وسائل الإعلام وفق المواعيد والإجراءات المعتمدة.

وناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة بافتتاح المركز الإعلامي الرئيسي، والترتيبات المتعلقة بالمؤتمر الصحفي الرئيسي للبطولة، واستكمال تجهيز المراكز الإعلامية في ملاعب البطولة، بما يضمن توفير بيئة عمل متكاملة لممثلي وسائل الإعلام طوال فترة المنافسات.

كما تناول الاجتماع الدليل الإعلامي للبطولة الذي أُنجز إعداده ووُزِّع على الإعلاميين، إضافة إلى آلية توزيع الشارات الإعلامية الخاصة بالمصورين وممثلي القنوات غير المالكة للحقوق، وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة.

وفي الجانب اللوجستي، أكدت اللجنة تنظيم حركة الإعلاميين من وإلى الملاعب عبر الحافلات المخصصة، والالتزام بمواعيد ونقاط التجمع، إلى جانب ضرورة حمل التصاريح الإعلامية وتذاكر المباريات. كما شددت على الدور التنسيقي لرؤساء الوفود الإعلامية في تعريف إعلاميي بلدانهم بالإجراءات والتعليمات التشغيلية المعتمدة.

وأشاد أعضاء اللجنة بالمحتوى الإعلامي والترويجي الذي تقدمه الاتحادات الخليجية للتعريف بالبطولة وتعزيز حضورها الجماهيري والإعلامي، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية قبل انطلاق المنافسات.

وأكد الكواري اكتمال الجاهزية الإعلامية للبطولة على مختلف المستويات، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة الإعلامية الخليجية واللجنة الإعلامية المحلية، وسرعة تبادل المعلومات، والالتزام بالجداول التنظيمية الخاصة بالمؤتمرات الصحفية والتنقلات والتصاريح، بما يضمن انسيابية العمل الإعلامي وتقديم أفضل الخدمات لممثلي وسائل الإعلام.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل جهود جميع فرق العمل لتقديم تغطية إعلامية مهنية تواكب مكانة كأس الخليج وتاريخها، مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظِّمة للعمل الإعلامي وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الكواري على أهمية سرعة التعامل مع أي ملاحظات تشغيلية خلال أيام البطولة، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في توفير منظومة إعلامية متكاملة واحترافية تدعم نجاح التغطية الإعلامية لـ«خليجي الديار العربية 27».