أحمد العبدالله

تزيّنت المدارس والمباني التعليمية في العاصمة المقدسة ومحافظتي الليث والقنفذة باللون الأخضر والأعلام الوطنية، ضمن الاستعدادات لليوم الوطني السعودي. وأعلنت الإدارات التعليمية جاهزيتها لإطلاق فعاليات وبرامج ثقافية وإبداعية تهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الانتماء والاعتزاز بالمنجزات الوطنية لدى الطل…

تزيّنت المدارس والمباني التعليمية في مكة المكرمة ومحافظتي الليث والقنفذة باللون الأخضر والأعلام الوطنية، ضمن استعدادات الإدارات التعليمية للاحتفاء باليوم الوطني السعودي، وسط أجواء تعكس الاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية.

وأبدت الإدارات التعليمية في هذه المناطق جاهزية تامة لإطلاق الفعاليات والأنشطة المدرسية الخاصة باليوم الوطني، إذ توشّحت المباني الإدارية والتعليمية بالإضاءات الخضراء واللافتات التي تحمل معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته.

وتستهدف هذه الاحتفاليات ترسيخ قيم المواطنة لدى الطلاب والطالبات، وتذكيرهم بالمنجزات الوطنية، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن حبهم للوطن عبر برامج ثقافية وأنشطة إبداعية متنوعة.