صحيفة سبق

رفع رئيس جامعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن الدكتور محمد بن يحيى مرضي الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة التوجيه الكريم بإطلاق اسم الأمير مساعد بن عبدالرحمن على الجامعة السعودية الإلكترونية، مؤكداً أن هذه التسمية تحمل قيمة وطنية ومعرفية عميقة، وتعكس تقدير إسهاماته وتنسجم مع رسالة الجامعة في التميز والابتكار…

رفع رئيس جامعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن الدكتور محمد بن يحيى مرضي، الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة التوجيه الكريم بإطلاق اسم صاحب السمو الأمير مساعد بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- على الجامعة السعودية الإلكترونية.

وأكد الدكتور مرضي أن إطلاق اسم الأمير مساعد بن عبدالرحمن -رحمه الله- على الجامعة يحمل قيمة وطنية ومعرفية عميقة، ويُجسّد تقدير القيادة الرشيدة لإسهاماته في خدمة الوطن، مشيراً إلى أن ما اشتُهر به سموه من اهتمام بالعلم والثقافة والمعرفة ينسجم تماماً مع رسالة الجامعة ودورها في بناء القدرات وتوسيع فرص التعلم.

وقال الدكتور مرضي: «إن جامعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن ستواصل مسيرتها نحو التميز والابتكار وتعزيز أثرها الوطني، مستلهمةً مما يحمله اسم سموه -رحمه الله- من إرث وطني ومعرفي، بما يُسهم في خدمة الإنسان والوطن وصناعة مستقبل التعليم».