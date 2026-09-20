صحيفة سبق

أعلنت القيادة الأمريكية الجنوبية أن الجيش الأمريكي شنّ ضربة على قارب سريع يُشتبه في تورطه في تهريب المخدرات بالبحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل ٤ أشخاص على متنه. وأوضحت أن الضربة أدّت إلى إغراق القارب الذي كان يتحرك على مسارات معروفة لعمليات التهريب، استنادًا إلى معلومات استخباراتية مؤكدة عن انخراطه ال…

أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم) أن الجيش الأمريكي شنّ السبت ضربة استهدفت قاربًا يُشتبه في تورطه بعمليات لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي؛ مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص كانوا على متنه.

وذكرت القيادة الأمريكية الجنوبية في منشور له أن الضربة أدَّت إلى إغراق قارب سريع كان يعمل على طول مسارات معروفة لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.

وأضافت القيادة أن معلومات استخباراتية مؤكدة كشفت عن تورط القارب بشكل نشط في تهريب المخدرات.