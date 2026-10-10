صحيفة سبق

سجّل التطبيق الوطني الشامل "توكلنا" أكثر من 30 مليار عملية خلال سبعة أعوام، بمتوسط 88 مليون عملية يوميًا، مع ارتفاع عدد مستخدميه إلى أكثر من 36.7 مليون مستخدم، مستفيدين من أكثر من 1800 خدمة رقمية موحدة من 380 جهة، في إنجاز يعكس نجاح "سدايا" في دعم التحول الرقمي بالمملكة.

تجاوز التطبيق الوطني الشامل «توكلنا» حاجز 30 مليار عملية خلال سبعة أعوام من إطلاقه، بمعدل يومي يبلغ 88 مليون عملية، في إنجاز يعكس حجم الإقبال المتصاعد على خدماته من المواطنين والمقيمين والزوار، ويُجسّد نجاح جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في دعم مسيرة التحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية.

وكشفت الإحصائيات الرسمية للتطبيق عن ارتفاع عدد المستخدمين المسجلين إلى أكثر من 36.7 مليون مستخدم، فيما تجاوز عدد المستخدمين النشطين يومياً 2.1 مليون مستخدم، يستفيدون من أكثر من 1800 خدمة مقدَّمة من أكثر من 380 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية.

ويجمع «توكلنا» هذه الخدمات في تجربة رقمية موحدة تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار الوصول إلى احتياجاتهم اليومية بيسر وسهولة، كما يوفر أكثر من 800 نوع من البطاقات والمستندات الرقمية عبر محفظته الرقمية، التي سجّلت أكثر من 3.6 مليارات عملية استعراض، فضلاً عن إرسال أكثر من 2.1 مليار رسالة عبر التطبيق.

ويعمل «توكلنا» على تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية بالمملكة من خلال تبسيط إجراءات الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت، عبر منصة وطنية آمنة وموثوقة تُقلّص التعاملات الورقية وترقمن الخدمات، بما يضمن تخفيف الزحام في مقار الجهات الحكومية والخاصة، مع تعزيز الاقتصاد الرقمي وتشجيع القطاعات الثلاثة على إضافة خدماتها إلى التطبيق لتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة.

ويواصل «توكلنا» تطوير تجربته الرقمية لتيسير الوصول إلى الخدمات واستعراض البطاقات ومتابعة الرسائل في مكان واحد، ويمكن تنزيله عبر متاجر التطبيقات على منصات «Google Play» و«App Store» و«App Gallery».