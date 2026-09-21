صحيفة سبق

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة منتخب الكويت بعد غدٍ الأربعاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الخليج 27، حيث أجرى حصصًا تدريبية تكتيكية وهجومية، على أن يختتم تحضيراته مساء الثلاثاء بحصة مفتوحة للإعلام جزئيًّا.

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء الإثنين استعداداته لمواجهة منتخب الكويت، التي تُقام بعد غدٍ الأربعاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الخليج 27.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب في مدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني دونيس، إذ انطلقت الحصة بتمارين الإحماء، أعقبتها تمارين الاستحواذ على الكرة، ثم تمارين تكتيكية هجومية، قبل أن تُختتم بتمارين الإنهاء على المرمى.

ويختتم الأخضر استعداداته مساء الثلاثاء بحصة تدريبية أخيرة على الملاعب ذاتها في جدة، تكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى منها.