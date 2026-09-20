صحيفة سبق

يشارك الاتحاد السعودي للهجن في احتفالات اليوم الوطني السعودي عبر تنظيم سباق اليوم الوطني للهجانة في ميدان الجنادرية بالرياض يوم 22 سبتمبر، متضمناً 4 أشواط للرجال والسيدات، بجوائز تتجاوز 100 ألف ريال، إضافة إلى فعاليات مصاحبة للزوار تشمل ركوب الهجن والعرضة السعودية وأركاناً ترفيهية.

يُقيم الاتحاد السعودي للهجن سباق اليوم الوطني للهجانة على أرض ميدان الجنادرية، وذلك في الـ 22 من سبتمبر الجاري، ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي.

ويتضمن السباق 4 أشواط؛ شوطان على مسافة 5 كيلومترات مخصصان للرجال، وشوطان على مسافة 2 كيلومتر مخصصان للسيدات.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في الشوطين الرئيسيين لفئة الرجال على كأس ومبلغ (50.000) ألف ريال، فيما تحصل الفائزة بالمركز الأول في سباق الهجانة للسيدات على كأس ومبلغ (50,000) ألف ريال، في حين يحصل أصحاب المراكز العشر الأولى في جميع الأشواط على جوائز مالية قيّمة.

وتُصاحب السباقَ فعاليات متنوعة للزوار، أبرزها: تجربة ركوب الهجن، والعرضة السعودية، وركن ترفيهي للأطفال، وركن الأكل الشعبي والحرف اليدوية، والتصوير الفوري، إضافة إلى تجارب رياضية متنوعة بمشاركة عدد من الاتحادات الرياضية.

وتبدأ الفعاليات في تمام الساعة الثانية ظهراً، فيما تنطلق السباقات في الساعة الرابعة عصراً، وتمتد حتى الساعة السادسة مساءً، على أن يكون الدخول مجانياً لجميع أفراد الأسرة.