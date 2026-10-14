صحيفة سبق

أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني مباشرة فرق الدفاع المدني في مدينة الرياض، يوم الأربعاء 5 / 3 / 1448هـ الموافق 14 / 10 / 2026م، حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية بعد اعتراضه وتدميره، ما أسفر عن إصابة مقيم من جنسية عربية وأضرار مادية محدودة في منزل ومركبة، مع تطبيق ال…

أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني، يوم الأربعاء الموافق 5 / 3 / 1448هـ - 14 / 10 / 2026م، أن الدفاع المدني في مدينة الرياض باشر التعامل مع حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي، بعد اعتراضه وتدميره في الجو.

وأوضح المتحدث أن الصاروخ أُطلق من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأن سقوط شظاياه أسفر عن إصابة مقيم من جنسية عربية، فضلاً عن أضرار مادية محدودة طالت منزلاً سكنياً ومركبة.

وأكد أن الجهات المختصة نفّذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.