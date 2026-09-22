صحيفة سبق

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في نيويورك في الاجتماع السادس لوزراء خارجية المجموعة الرباعية الإقليمية، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. بحث الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين دول المجموعة بما يسهم في خف…

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة نيويورك، في الاجتماع السادس لوزراء خارجية المجموعة الرباعية الإقليمية، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وضم الاجتماع إلى جانب سمو وزير الخارجية، معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار، ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ومعالي وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.

وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية، وبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين دول المجموعة، بما يسهم في خفض التوترات في المنطقة، والتأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور واستمرار الجهود الدبلوماسية، بما يسهم في الحد من تداعيات أزمات المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وحضر الاجتماع صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير آل سعود، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات.