صحيفة سبق

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على عدد من وسائل الإعلام الأميركية، بينها سي إن إن وبوليتيكو وإم إس إن بي سي، بعد مقاطعة أنشطته في البيت الأبيض ورفعها دعاوى قضائية لاستعادة حق الدخول. واتهمها بتقديم تغطية سلبية ومضللة، واعتبر الأخبار الكاذبة تهديداً للديمقراطية.

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عدداً من وسائل الإعلام الأميركية، متهماً إياها بتقديم تغطية «سلبية» له والتقليل من إنجازاته، على خلفية مقاطعة أنشطته في البيت الأبيض ورفع دعاوى قضائية تتعلق بحقوق التغطية الإعلامية.

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال»، الاثنين، أن «شبكة سي إن إن التي تروّج للأخبار الزائفة، وموقع بوليتيكو (الذي يجب أن يعيد مبلغ الـ 8 ملايين دولار الذي قدمته الحكومة الأميركية لإنقاذه من الإفلاس)، وشبكة إم إس إن بي سي التي كانت تُعرف سابقاً باسم MSDNC، قاموا برفع دعوى قضائية للحصول على حق الدخول إلى البيت الأبيض وإلى رئيسكم أنا» وفق تعبيره.

وبرّر الرئيس الأميركي موقفه بالقول إن بعض وسائل الإعلام «لا يكتبون إلا بصورة سلبية، وينتهكون أمننا القومي من خلال نشر قصص كاذبة وتشهيرية تستند إلى مصادر مجهولة، ولا ينبغي السماح لهم بالوصول إلى أهم مكتب في أي مكان في العالم»، موضحاً أن إدارته ستستأنف على الحكم حين صدوره.

وأضاف أن المكتب البيضاوي «ينبغي أن يُعامل بوقار واحترام وكرامة»، متهماً وسائل الإعلام التي ينتقدها بأنها «تتعمد التشويه والتحريف والحط من القدر» في كل ما تكتبه أو تنشره، ومتابعاً: «كل قصة تقريباً تتناولني أو تتعلق بي تكون سلبية وخاطئة، بل وتشكل في كثير من الحالات خطراً على بلادنا! ومهما كانت إنجازاتي عظيمة، فإنهم يقللون من شأنها ويحطون من قدرها».

واعتبر ترامب أن «الأخبار الكاذبة تشكل تهديداً للديمقراطية»، متعهداً بأنه «سيفعل كل ما هو ضروري لضمان ازدهار الولايات المتحدة الأميركية» وفق قوله.

أول ظهور لترامب بلا صوت واضح

وجاء هجوم ترامب بعد ظهوره، الاثنين، في مراسم افتتاح مهبط الطائرات المروحية الجديد في البيت الأبيض، في أول فعالية رئاسية تُبث من دون تغطية تلفزيونية مشتركة من شبكات البث الأميركية الكبرى، بعد قرارها تعليق التغطية تضامناً مع «سي إن إن» التي منعتها إدارة ترامب من دخول البيت الأبيض.

وبثّت منصات البيت الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي مراسم قصّ الشريط، من دون صوت واضح لترامب خلال أجزاء من الفعالية، في حين كان صوت المروحية الرئاسية «مارين وان» مرتفعاً، قبل أن يغادر الرئيس الأميركي إلى نيويورك.

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كما لم يُرصد وجود مصوّرين تابعين لوكالات الأنباء لتغطية الحدث من موقع المراسم.

تعليق التغطية المشتركة ورفع دعوى قضائية

وكانت 4 شبكات أميركية كبرى، هي «إيه بي سي» و«سي بي إس» و«إن بي سي» و«فوكس»، قد قررت، الاثنين، عدم توفير بديل عن طاقم «سي إن إن» المكلّف بالتغطية المشتركة لأنشطة ترامب، ما أدى إلى تعليق التغطية التلفزيونية المشتركة للفعاليات الرئاسية.

وجاء القرار بعد أن منعت إدارة ترامب «سي إن إن» و«MSNOW» و«بوليتيكو» من تغطية البيت الأبيض، ما دفع المؤسسات الثلاث إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في واشنطن للمطالبة بإعادة وصول صحافييها إلى البيت الأبيض.