صحيفة سبق

اكتملت استعدادات أمانة المنطقة الشرقية والبلديات التابعة لها للاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ96، عبر تزيين الطرق والميادين والمرافق العامة بأكثر من 15 ألف علم و200 مجسم وطني، وتنظيم أكثر من 70 فعالية وبرنامجًا في نحو 30 موقعًا، تعزيزًا لحضور الهوية الوطنية في المشهد الحضري.

توشّحت مدن ومحافظات المنطقة الشرقية باللون الأخضر، استعداداً للاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ96، وسط مظاهر وطنية واسعة نفّذتها أمانة المنطقة الشرقية والبلديات التابعة لها، شملت تزيين الطرق والميادين والواجهات والمرافق العامة، وتنظيم أكثر من 70 فعالية وبرنامجاً في نحو 30 موقعاً، وفق توجيهات وزارة البلديات والإسكان.

وزيّنت الأمانة المنطقة بأكثر من 15 ألف علم سعودي، إلى جانب أكثر من 50 لوحة «بنر» على جسور المشاة والمباني، و400 إضاءة تجميلية على المباني وأسفل الجسور، و250 لوحة إعلانية، و750 لوحة على أعمدة الإنارة، إضافة إلى 200 مجسم وطني، و200 زينة لأعمدة الإنارة، و90 شاشة في عدد من المواقع.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، فيصل بن سعيد الزهراني، أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار حرص الأمانة على تهيئة المواقع العامة وإبراز مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، وتعزيز حضور الهوية الوطنية في المشهد الحضري، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الزينة والإضاءة والفعاليات الوطنية والترفيهية والثقافية والتراثية.

وأكد الزهراني أن الأمانة والبلديات التابعة لها استكملت استعداداتها في مختلف المواقع، بما يوفر بيئة احتفالية متكاملة تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن، وتجمع بين جماليات الزينة والإضاءة وتنوع البرامج والفعاليات.

وتتوزع مظاهر الاحتفاء على الطرق والواجهات ومضامير المشي والحدائق والمواقع التراثية والمباني الحكومية، في مشهد يعزز حضور الهوية السعودية ويواكب احتفالات أهالي وزوار المنطقة الشرقية باليوم الوطني الـ96.