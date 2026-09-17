صحيفة سبق

بدأت «أمازون» بإضافة رسالة داخل تفاصيل الطلب في تطبيقها، تطلب من العملاء فتح الشحنة أمام مندوب التوصيل والتأكد من سلامة المنتج وملحقاته قبل تزويده برمز الاستلام «OTP»، التزامًا بتوجيهات وزارة التجارة ولوائح هيئة النقل. واعتبر متداولون على منصات التواصل الاجتماعي هذه الخطوة تعزيزًا لموثوقية التجارة ا…

بدأت «أمازون» إضافة رسالة ضمن تفاصيل الطلبات في تطبيقها، تدعو العملاء إلى التحقق من سلامة السلعة وملحقاتها قبل تزويد مندوب التوصيل برمز الاستلام، عقب إلزام وزارة التجارة المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بتمكين العميل من فتح الشحنة والاطلاع على محتواها قبل تأكيد تسلّمها.

وتنبّه الرسالة إلى ضرورة التأكد من عدم وجود ملحقات خاطئة أو تالفة أو مفقودة قبل مشاركة كلمة المرور المستخدمة لمرة واحدة «OTP».

وتُلزم لوائح هيئة النقل بتمكين العميل من فتح الشحنة أمام مندوب التوصيل، والتأكد من مطابقتها للطلب وسلامة المنتج وجودته قبل تسليم رمز الاستلام.

وتفاعل متداولون في منصات التواصل الاجتماعي مع الخطوة، مشيرين إلى أهميتها في تعزيز موثوقية التعاملات التجارية الإلكترونية وحفظ حقوق المستهلك، والحد من الشكاوى المرتبطة بتسليم الشحنات، ومطالبين بقية المتاجر الإلكترونية بتطبيقها، خاصة أن رمز الاستلام يمثل خطوة جوهرية في إنهاء عملية التسليم وإثبات تسلّم العميل الشحنة.