بندر آل عوض

رفع محافظ شرورة التهنئة للقيادة والشعب بمناسبة اليوم الوطني السعودي، مستذكراً توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز ورجاله، ومؤكداً تجدد معاني الانتماء والولاء والمسؤولية في الحفاظ على أمن الوطن ومكتسباته، والإسهام في تنميته، والإشادة بتضحيات الجنود المرابطين على الحدود.

بمناسبة اليوم الوطني السعودي، رفع محافظ شرورة تهنئته الصادقة للقيادة والوطن والمواطنين، مستذكراً بفخر واعتزاز نعمة الوحدة التي أرساها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ورجاله الأبطال، حين وحّدوا البلاد وجمعوا الشتات لتقوم دولة راسخة آمنة، امتد عطاؤها وتنميتها في ظل قيادة أبنائه الملوك من بعده.

وأكد المحافظ أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تجدد في النفوس معاني الانتماء والولاء والمسؤولية في المحافظة على الوطن وأمنه ومكتسباته، والإسهام في بنائه وتنميته، والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة، والتصدي للشائعات وكل ما يستهدف وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

وأشار إلى أن الوطن هو أغلى ما يملكه المواطن، مؤكداً ضرورة الدفاع عنه بالغالي والنفيس، مستحضراً في هذه المناسبة جهود الجنود المرابطين على الحدود والعيون الساهرة على أمن الوطن، معرباً عن فخره بهم وداعياً الله أن يسدد رميهم وينصرهم على كل عدو.

وختم محافظ شرورة تهنئته بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وسمو أمير منطقة نجران، بالتوفيق والسداد، متمنياً أن يديم الله على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.