صحيفة سبق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات السيول، تزامناً مع استمرار هطول أمطار رعدية حتى الأحد على عدة مناطق، بينها مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة والمدينة المنورة، مع توقع جريان السيول ورياح مثيرة للغبار.

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن مواضع تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، مع الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة حتى يوم الأحد المقبل.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، تُفضي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة والكامل والجموم وبحرة والطائف وميسان وأضم والعرضيات، فيما تتوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتَي الليث والقنفذة.

وأشار المركز إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بدورها بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بجريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، في حين تتوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة.