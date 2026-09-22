صحيفة سبق

هبطت أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مع تحسن توقعات إمدادات الخليج، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 2.11 دولار بنسبة 2.1% إلى 98.23 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 2.48 دولار بنسبة 2.59% إلى 93.30 دولارًا.

تراجعت أسعار النفط اليوم إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، وسط تحسّن توقعات إمدادات الخليج، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز».

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بمقدار 2.11 دولار، بنسبة 2.1%، لتستقر عند 98.23 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 11:51 بتوقيت غرينتش.

وفي السياق ذاته، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر — التي ينتهي تداولها اليوم — بمقدار 2.48 دولار، بنسبة 2.59%، إلى 93.30 دولاراً للبرميل.