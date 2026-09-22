صحيفة سبق

أعلن الجيش الأمريكي سقوط طائرة مقاتلة من طراز إف-16 تابعة لقاعدة سبانجداليم الجوية غرب ألمانيا خلال عودتها من تدريب جوي، مؤكداً نجاة الطيار بعد قفزه بالمظلة وخضوعه للعلاج الطبي. وأشارت السلطات الألمانية إلى أن التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحادث، مع هبوط الطائرات المتبقية في قاعدة رامشتاين.

أعلن الجيش الأمريكي، الثلاثاء، سقوط طائرة مقاتلة من طراز «إف-16» تابعة للقاعدة الجوية الأمريكية في سبانجداليم غرب ألمانيا، مؤكداً أن الطيار قفز بالمظلة بسلام وبات يخضع للعلاج الطبي.

وأشار الجيش في بيان رسمي إلى أن التحقيق جارٍ للوقوف على أسباب الحادث، وأن فرق الطوارئ انتشرت في موقع السقوط.

من جهتها، أوضحت هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية في بيان منفصل أن أربع طائرات «إف-16» كانت تشارك في تدريبات جوية وقت وقوع الحادث، لافتةً إلى أن اثنتين منها كانتا لا تزالان في منطقة التدريب، فيما كانت الأخريان في طريق عودتهما إلى قاعدة سبانجداليم.

وأضافت الهيئة أنه «يُعتقد أن إحدى هاتين الطائرتين سقطت في أثناء اقترابها من الهبوط»، مشيرةً إلى أن الطائرات «إف-16» المتبقية هبطت في قاعدة رامشتاين التابعة للقوات الجوية الأمريكية.