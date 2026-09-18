صحيفة سبق

أحرزت قوات الجيش اليمني تقدماً في عدة محاور بمحافظة تعز، مستعيدة مواقع استراتيجية في جبل الشهداء بالوازعية ومتصدية لهجوم حوثي في جبهة الكدحة، بالتزامن مع غارات جوية على محيط جولة القصر. وتزامن التصعيد العسكري مع نزوح أكثر من 100 ألف شخص وتحذيرات أممية من تفاقم معاناة الأطفال.

حقّق الجيش اليمني تقدماً ميدانياً ملموساً على عدة محاور في محافظة تعز، بالتزامن مع تصاعد حاد في وتيرة النزوح وتحذيرات أممية من كارثة إنسانية وشيكة.

وأعلن المركز الإعلامي لمحور تعز أن القوات الحكومية استعادت مواقع استراتيجية في جبل الشهداء المطل على وادي الغيل بمديرية الوازعية جنوب غربي تعز، عقب مواجهات عنيفة أُجبرت فيها عناصر ميليشيا الحوثي على التراجع.

وأضاف المركز أن القوات الحكومية تصدّت لهجوم شنّته الميليشيات الحوثية على جبهة الكدحة في مديرية المعافر غربي المحافظة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وإجبارهم على الانسحاب.

وعلى صعيد العمليات الجوية، استهدف الطيران الحربي بغارات مواقع وتمركزات للجماعة في محيط جولة القصر عند المنفذ الشرقي لمدينة تعز.

وفي المشهد الإنساني، كشفت الأمم المتحدة أن وتيرة النزوح في اليمن تصاعدت بشكل ملحوظ منذ الثالث من سبتمبر الجاري، مشيرةً إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص منذ مطلع الشهر، توجّه معظمهم إلى محافظتي تعز ولحج.

وحذّرت منظمة «يونيسف» من أن القتال الدائر تسبّب في نزوح ما يزيد على 57 ألف طفل في غضون أسبوعين فقط، مع حرمانهم من الخدمات الأساسية، مؤكدةً أن التصعيد المستمر يفاقم أزمة إنسانية تطال 12.2 مليون طفل يحتاجون إلى المساعدة.