صحيفة سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة حائل مواطنَيْن مخالفَيْن لنظام البيئة لصيدهما دون ترخيص، وبحوزتهما بنادق وذخيرة وجهاز نداء طيور و(٤) كائنات فطرية مصيدة، وطبقت بحقهما الإجراءات النظامية. وأكدت أن عقوبات المخالفات تصل إلى ١٠٠,٠٠٠ ريال لاستخدام بنادق الشوزن، و٥٠,٠٠٠ ريال لاستخدام جهاز نداء الط…

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة من ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقة حائل، بحوزتهما بندقية شوزن، وبندقية هوائية، و(39) ذخيرة شوزن، وجهاز نداء طيور، و(4) كائنات فطرية مصيدة، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهما.

وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال، وعقوبة استخدام جهاز نداء الطيور غرامة (50,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.