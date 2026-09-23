صحيفة سبق

أكد المهندس جارالله بن محمد آل عمره، الرئيس التنفيذي لشركة «سمو العقارية»، أن اليوم الوطني السعودي يجسّد مسيرة تحولات كبرى قادت المملكة إلى دولة حديثة تعيش مرحلة تنموية استثنائية تقودها «رؤية السعودية 2030»، عبر تنويع الاقتصاد وتعزيز جاذبية الاستثمار وتطوير البنية التحتية والمدن الذكية. وأوضح أن الق…

قال المهندس جارالله بن محمد آل عمره، الرئيس التنفيذي لشركة « سمو العقارية »، أن اليوم الوطني السعودي يمثل مناسبة وطنية نستحضر فيها مسيرة المملكة وما شهدته من تحولات عظيمة أرست أسس دولة حديثة، وفتحت أمامها آفاقًا واسعة للتنمية والتقدم، مؤكدًا أن ما وصلت إليه المملكة اليوم يعكس ثمرة عقود من العمل والبناء والطموح.

وأوضح آل عمره أن المملكة تعيش مرحلة تنموية استثنائية، تقودها رؤية السعودية 2030 التي أسهمت في إعادة رسم ملامح الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاعات غير النفطية، ورفع جاذبية المملكة للاستثمار، إلى جانب تطوير البنية التحتية ومشاريع التنمية الحضرية والمدن الذكية، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على مواصلة النمو.

وأشار إلى أن القطاع العقاري أحد القطاعات التي شهدت تحولًا واضحًا خلال السنوات الماضية، في ظل تطور التشريعات والتنظيمات، وتوسع المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات، وارتفاع مستوى المعايير التي تحكم عملية التطوير، بما يعزز قدرة القطاع على الاستجابة للنمو السكاني والاقتصادي، ومواكبة طموحات المملكة في تحسين جودة الحياة وخلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة.

وأضاف أن هذه التحولات تفتح أمام القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في التنمية الوطنية، ليس فقط من خلال حجم الاستثمارات والمشروعات، وإنما عبر تطوير نماذج أعمال قادرة على خلق قيمة اقتصادية وعمرانية مستدامة، وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات الحيوية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «سمو العقارية» أن الشركة تواصل دورها في هذا المسار من خلال خبرتها في التطوير وإدارة المشاريع العقارية، والعمل على تقديم مشاريع تلبي احتياجات السوق وتواكب التحولات العمرانية التي تشهدها المملكة، بما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية للمشاريع والفرص العقارية التي تلبي احتياجات المجتمع، وتدعم النمو المستدام لمدن المستقبل.

وفي ختام حديثه، رفع آل عمره أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، سائلًا الله أن يحفظ المملكة ويديم عليها أمنها واستقرارها، وأن تتواصل مسيرتها نحو مزيد من الإنجاز والريادة.