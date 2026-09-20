فهد العتيبي

توشّح مبنى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي، في مشهد يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن. وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على الاعتزاز بالهوية الوطنية، واستحضارًا لمسيرة التنمية المتواصلة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

توشّح مبنى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف باللون الأخضر، احتفاءً باليوم الوطني السعودي، في مشهد يجسّد مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن، والوفاء لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المملكة في ظل قيادتها.

وتأتي هذه المشاركة الوطنية تأكيداً على الاعتزاز بالهوية الوطنية، واستحضاراً لمسيرة وطن شامخ يواصل مضيّه نحو مستقبل أكثر ازدهاراً في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030.