أحمد العبدالله

نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لقاءً تعريفياً بعنوان «أولمبياد موهبة الوطني 2027.. من الكشف إلى الريادة»، استهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، بمشاركة نحو 1000 طالب وطالبة، وناقش أربعة محاور حول الابتكار، والبحث العلمي، وأولمبياد الرياضيات، وأولمبياد المعلوماتية؛ بهدف تنمية الم…

نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلةً في إدارة تنمية القدرات – قسم الموهوبين، اللقاء التعريفي «أولمبياد موهبة الوطني 2027م.. من الكشف إلى الريادة»، بمشاركة نحو 1000 من الطلبة الموهوبين ومنسقي ومنسقات الموهوبين وطلبة تعليم مكة، بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور علي بن محمد الجالوق.

واستهدف اللقاء طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، بهدف تعريفهم بمسارات الأولمبياد وتنمية استعداداتهم للمنافسات العلمية، وإكسابهم المعارف والمهارات التي تساعدهم على تطوير مواهبهم وتحويلها إلى مشاريع وإنجازات نوعية، بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات الابتكار والبحث العلمي والأولمبيادات العلمية.

وتناول اللقاء أربعة محاور رئيسة؛ افتُتح أولها بعنوان «الابتكار ومسرعات الأعمال ودورها في احتضان المواهب والمشاريع الطلابية»، وقدّمه المهندس فؤاد كميت، مدير مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، مستعرضاً دور الابتكار ومسرعات الأعمال في دعم المواهب وتحويل الأفكار الطلابية إلى مشاريع قابلة للتطوير.

وتناول المحور الثاني «البحث العلمي ودوره في تطوير المشاريع وتأهيل الطلبة للمنافسات الدولية»، وقدّمه الدكتور عبدالرحمن مجلي، الأستاذ المشارك في الفسيولوجيا المرضية بجامعة أم القرى، متطرقاً إلى أهمية البحث العلمي في بناء المشاريع النوعية وتهيئة الطلبة للمشاركة في المنافسات العلمية الدولية.

واستعرض المحور الثالث «منهجية إعداد طالب أولمبياد الرياضيات واستراتيجيات التفكير»، وقدّمه الأستاذ عادل بركاتي، المعلم بمتوسطة أبي عبيدة بن الجراح والمدرب المتقدم في مسار نسمو، متناولاً منهجيات التدريب وتنمية مهارات التفكير لدى طلبة أولمبياد الرياضيات.

واختُتمت محاور اللقاء بموضوع «آليات التدريب والتعامل مع المفاهيم المتقدمة في أولمبياد المعلوماتية»، قدّمته الأستاذة روعة الشربتجي، المعلمة بالمتوسطة التاسعة والأربعين والمدربة المتقدمة في مسار نسمو، متناولةً أبرز آليات التدريب وأساليب التعامل مع المفاهيم المتقدمة في مجال المعلوماتية.

ويأتي تنظيم اللقاء ضمن جهود تعليم مكة في اكتشاف الطلبة الموهوبين وتنمية قدراتهم العلمية والمعرفية، وتهيئتهم للمنافسات المحلية والدولية، بما يعزز حضور المواهب الطلابية في مسارات الابتكار والبحث العلمي والأولمبيادات العلمية.