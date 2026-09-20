عمر عريبي

أعلنت أمانة منطقة جازان تسجيل مؤشرات متقدمة خلال عام 2026، شملت إصدار 47,983 رخصة إنشائية و30,759 رخصة تجارية، إضافة إلى 315 دار إيواء، في خطوة تعكس نمو النشاط العمراني والتجاري والسياحي، وتدعم جذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

سجّلت منطقة جازان خلال عام 2026م مؤشرات متقدمة في الرخص الإنشائية والتجارية ودور الإيواء، تعكس نمو النشاط العمراني والتجاري والسياحي، وتعزز جاذبية المنطقة للسكن والاستثمار.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان الدكتور إبراهيم الخياط، أن مؤشرات عام 2026م شهدت إصدار 47,983 رخصة إنشائية، و30,759 رخصة تجارية، فيما بلغ عدد دور الإيواء 315 داراً، بما يعكس اتساع حركة التنمية وتنوع الأنشطة الاقتصادية والخدمية في المنطقة.

وأضاف الدكتور الخياط أن الأمانة تعمل على تهيئة البيئة الحضرية والاستثمارية، وتطوير الخدمات البلدية، ودعم الأنشطة التجارية، وتسهيل إجراءات التراخيص، بما يُسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين جودة الحياة ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تأتي ضمن جهود الأمانة لتعزيز التنمية الحضرية ورفع كفاءة الخدمات وتحفيز الفرص الاستثمارية، بما يواكب ما تشهده منطقة جازان من نمو عمراني واقتصادي وسياحي، ويتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.