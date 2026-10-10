صحيفة سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر يشير إلى هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، متوقعًا استمرار الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذاراً أحمر يحذّر من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة مكة المكرمة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن هذه الحالة الجوية ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً، داعياً السكان والزوار إلى توخّي الحذر وتجنّب مجاري السيول والأودية.