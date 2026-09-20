عمر عريبي

سجّل فريق أمراض الروماتيزم في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان إنجازًا طبيًا بعد تشخيص وعلاج حالة نادرة من التهاب اللفافة اليوزيني، وهو مرض مناعي التهابي يصيب اللفافات المحيطة بالعضلات. التدخل السريع ووضع خطة علاجية مبكرة أسهما في تحسن تدريجي حتى زوال الأعراض واستعادة حركة المفاصل.

حقّق فريق أمراض الروماتيزم في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، أحد مكونات تجمع جازان الصحي، إنجازاً طبياً بارزاً، بتشخيص وعلاج حالة نادرة من التهاب اللفافة اليوزيني (Eosinophilic Fasciitis)، المعروف أيضاً بمتلازمة شولمان (Shulman Syndrome)، وهو مرض التهابي مناعي نادر يصيب اللفافات، أي الأغشية الليفية المحيطة بالعضلات والأنسجة، وقد يُفضي إلى زيادة سماكة الجلد وتيبّسه وتقييد حركة المفاصل.

وكانت المريضة قد راجعت المستشفى وهي تعاني أعراضاً شديدة، تمثّلت في تصلّب واضح في الجلد، وتورم في الأطراف، وصعوبة في تحريك بعض المفاصل، مما أثّر في قدرتها على ممارسة أنشطتها اليومية.

وعقب إجراء التقييم السريري الشامل، اشتبه الفريق الطبي في إصابتها بالتهاب اللفافة اليوزيني، وتعامل مع الحالة بصورة عاجلة عبر إجراء الفحوصات المخبرية والمناعية المتخصصة، إلى جانب أخذ خزعة من الجلد واللفافة المصابة، وقد جاءت النتائج مؤكِّدةً للتشخيص.

وبناءً على الاشتباه السريري القوي، بادر الفريق إلى تطبيق الخطة العلاجية مبكراً بالتزامن مع استكمال الفحوصات التشخيصية، مما أسهم في سرعة الاستجابة للعلاج وتحسّن الحالة الصحية للمريضة.

وخلال المتابعة المنتظمة في عيادات أمراض الروماتيزم، شهدت المريضة تحسّناً تدريجياً ملموساً، تجلّى في تراجع الأعراض واستعادة مرونة الجلد وتحسّن حركة المفاصل، وصولاً إلى زوال الأعراض وتعافيها بصورة كبيرة.

ويعكس هذا الإنجاز جاهزية الكوادر الطبية في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان التابع لتجمع جازان الصحي، للتعامل مع الحالات الروماتيزمية النادرة والمعقدة، وتوظيف أدوات التشخيص المتخصصة وتطبيق البروتوكولات العلاجية المعتمدة.