صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيمين في منطقة الرياض بتهمة ترويج 44 كيلوجراماً من الحشيش المخدر، والقبض على مقيمَين يمنيين في نجران لترويج مادة الميثامفيتامين الشبو، مع إحالة المتهمين للنيابة، والدعوة للإبلاغ عبر أرقام الطوارئ المخصصة.

كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط عدد من المخالفين لنظام أمن الحدود والمقيمين في منطقة الرياض، بتهمة ترويج 44 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.

وفي منطقة نجران، ألقت المديرية القبض على مقيمَين من الجنسية اليمنية، بتهمة ترويج مادة الميثامفيتامين المخدر المعروفة بـ«الشبو».

وأكدت المديرية إيقاف جميع المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة للنظر في قضاياهم.

ودعت الجهات الأمنية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي معلومات تتصل بتهريب المخدرات أو ترويجها، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعالَج بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المُبلِّغ.

وتتوفر قنوات الإبلاغ على النحو الآتي: