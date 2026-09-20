صحيفة سبق

أكملت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها تزيين الطرق والميادين والمرافق البلدية بـ 50 ألف علم سعودي احتفاءً باليوم الوطني السعودي، في مشهد يكسو المنطقة باللون الأخضر، ويجسّد مكانة العلم الوطني، ضمن خطة لتجهيز مواقع الاحتفالات واستقبال الأهالي والزوار.

رفعت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها 50,000 علم سعودي على طرق المنطقة وميادينها وشوارعها الرئيسة، احتفاءً باليوم الوطني السعودي، ضمن استعداداتها لإبراز مظاهر المناسبة الوطنية وتهيئة المواقع العامة بما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز.

وتوزّعت الأعلام على امتداد المحاور الرئيسة والميادين والمرافق البلدية في مدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة كافة، في مشهد وطني تتصدره راية التوحيد وتكتسي معه المواقع باللون الأخضر، بما يجسّد مكانة العلم السعودي ودلالاته الوطنية الراسخة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان الدكتور إبراهيم الخياط، أن تركيب 50,000 علم يأتي ضمن خطة الأمانة والبلديات للاحتفاء باليوم الوطني، التي تشمل تزيين الطرق والميادين والمواقع العامة، وتهيئة مواقع الاحتفالات والفعاليات لاستقبال الأهالي والزوار.

وأشار الخياط إلى أن الأعمال الميدانية شملت تجهيز المواقع وتوزيع عناصر الزينة والهوية الوطنية في عدد من الطرق والميادين، لإضفاء طابع وطني على المشهد الحضري وإبراز مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة التي يستذكر فيها أبناء الوطن مسيرة التوحيد والبناء والتنمية.

وتعكس مظاهر الاحتفاء في منطقة جازان مشاعر الانتماء والولاء التي يجسّدها اليوم الوطني السعودي، في ظل مسيرة تنموية شاملة تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030، فيما تبقى راية التوحيد رمزاً للعزة والوحدة والسيادة.