صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، ورياح سطحية مثيرة للأتربة، وضباب محتمل على السواحل، وارتفاع في أمواج البحر الأحمر.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

وأوضح التقرير أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

ولفت التقرير إلى احتمال تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

وعلى صعيد البحر الأحمر، أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 14 - 42 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة، قد تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة. ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف المتر ومتر ونصف، وقد يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية، وتتراوح حالة البحر بين خفيف ومتوسط الموج وصولاً إلى مائج.

أما في الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية تتحول مساءً إلى جنوبية بسرعة 12 - 30 كم/ساعة، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين نصف المتر ومتر واحد، وحالة بحر خفيفة الموج.