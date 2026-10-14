"الأرصاد" يحذّر من أتربة مثارة ورياح نشطة في 4 محافظات بالرياض حتى 7 مساءً

صحيفة سبق

2026-10-14T05:43:07.685Z

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من حالة أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة تؤثر اليوم على أجزاء من منطقة الرياض، وتتسبب في تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة محافظات الدوادمي وعفيف والقويعية والرين، ويتوقع استمرارها حتى الساعة السابعة مساءً بمشيئة الله.