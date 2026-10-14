"الأرصاد" يحذّر من أتربة مثارة ورياح نشطة في 4 محافظات بالرياض حتى 7 مساءً
نبَّه المركز الوطني للأرصاد من حالة أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة تؤثر اليوم على أجزاء من منطقة الرياض، وتتسبب في تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة محافظات الدوادمي وعفيف والقويعية والرين، ويتوقع استمرارها حتى الساعة السابعة مساءً بمشيئة الله.
نبَّه المركز الوطني للأرصاد من تأثر أجزاء من منطقة الرياض بأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة، مع تدنٍّ ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.
وتشمل المناطق المتأثرة بهذه الحالة الجوية محافظات: الدوادمي، وعفيف، والقويعية، والرين.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى السابعة من مساء اليوم.