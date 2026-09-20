الأسبوع في 10 صور: أطفال غزة يلعبون فوق الركام.. والنيران تزحف نحو البيوت
حمل الأسبوع مشاهد عالمية لافتة، من حرائق اقتربت من الأحياء السكنية، إلى أطفال يلعبون وسط أنقاض غزة، وحاملة طائرات تتحرك في ظلام بحر العرب، وقارب مهجور بقيت متعلقات ركابه فوقه. واستعرض التقرير ١٠ صور مختارة التقطتها عدسات المصورين من أبرز أحداث العالم خلال الأيام الماضية.
من ألسنة اللهب التي اقتربت من الأحياء السكنية، إلى أطفال وجدوا ملعبهم بين أنقاض غزة، مرورًا بحاملة طائرات تتحرك في ظلام بحر العرب وقارب خلا من ركابه وبقيت متعلقاتهم فوقه؛ حمل الأسبوع مشاهد يصعب أن تمر أمام العين بلا توقف.
نستعرض أبرز 10 صور اختارتها عدسات المصورين من أحداث العالم خلال الأيام الماضية.