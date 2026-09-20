الأسبوع في 10 صور: أطفال غزة يلعبون فوق الركام.. والنيران تزحف نحو البيوت

ياسر نجدي

2026-09-20T01:10:21.434Z

حمل الأسبوع مشاهد عالمية لافتة، من حرائق اقتربت من الأحياء السكنية، إلى أطفال يلعبون وسط أنقاض غزة، وحاملة طائرات تتحرك في ظلام بحر العرب، وقارب مهجور بقيت متعلقات ركابه فوقه. واستعرض التقرير ١٠ صور مختارة التقطتها عدسات المصورين من أبرز أحداث العالم خلال الأيام الماضية.