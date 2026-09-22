صحيفة سبق

تنطلق غدًا في جدة منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27، التي تستضيفها المملكة للمرة الخامسة والأولى في جدة، برعاية خادم الحرمين الشريفين، خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة 8 منتخبات تتقدمها السعودية والكويت في مباراة الافتتاح.

تحت شعار «أهلاً بالخليج»، وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنطلق غداً منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27» في مدينة جدة، التي تستضيف البطولة للمرة الأولى في تاريخها، فيما تحتضن المملكة العربية السعودية هذه النسخة للمرة الخامسة، خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مواجهة الافتتاح بين المنتخبين السعودي والكويتي ضمن منافسات المجموعة الأولى، يسبقها لقاء العراق وعُمان على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية. وتضم المجموعة الثانية منتخبات قطر والبحرين والإمارات واليمن.

وتواصل البطولة مسيرتها الممتدة لأكثر من خمسة عقود، منذ انطلاق نسختها الأولى في البحرين عام 1970، محافظةً على مكانتها بوصفها أحد أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة، بما تحمله من إرث تنافسي وتاريخ حافل بالنجوم والإنجازات.

ويدخل المنتخب السعودي منافسات النسخة السابعة والعشرين بطموح استعادة اللقب الغائب منذ تتويجه الأخير في «خليجي 16» عام 2003، مستنداً إلى سجل يضم ثلاثة ألقاب في أعوام 1994 و2002 و2003. ويخوض «الأخضر» البطولة تحت قيادة المدير الفني اليوناني دونيس الذي تولى المهمة في أبريل الماضي، سعياً لقيادة المنتخب إلى اللقب أمام جماهيره.

في المقابل، يتطلع المنتخب الكويتي إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، بعدما توّج باللقب عشر مرات في أعوام 1970 و1972 و1974 و1976 و1982 و1986 و1990 و1996 و1998 و2010. ويعوّل «الأزرق» على خبرة مدربه البرتغالي هيليو سوزا وعدد من لاعبيه أصحاب الخبرة لتحقيق بداية قوية.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في 15 مواجهة ضمن تاريخ البطولة، فاز السعودي في ثلاث منها مقابل خمسة انتصارات للكويت، فيما انتهت سبع مباريات بالتعادل.

وفي المباراة الثانية للمجموعة الأولى، يسعى المنتخبان العراقي والعُماني إلى افتتاح مشوارهما بنتيجة إيجابية تعزز حظوظهما في التأهل للدور المقبل. ويُعدّ العراق أحد أبرز المنتخبات تتويجاً في البطولة، إذ أحرز اللقب أربع مرات في أعوام 1979 و1984 و1988 و2023، ويخوض المنافسات بقيادة المدير الفني الأسترالي غراهام أرنولد الذي قاد المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2026.

أما المنتخب العُماني فيطمح إلى إضافة لقب ثالث إلى سجله بعد تتويجه في نسختي 2009 و2017، بقيادة المدير الفني المغربي طارق السكتيوي. وشهد تاريخ البطولة 12 مواجهة بين العراق وعُمان، حقق خلالها العراق ستة انتصارات مقابل فوزين لعُمان، فيما انتهت أربع مباريات بالتعادل.

وتُقام منافسات «خليجي 27» على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، عبر 15 مباراة تجمع منتخبات الخليج الثمانية في نسخة جديدة تُضاف إلى سجل البطولة العريقة.