صحيفة سبق

أدان رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا والمفتي العام الشيخ نعيم ترنافا محاولة استهداف مكة المكرمة والحرمين الشريفين، مؤكدًا تضامن المشيخة الإسلامية في كوسوفا مع المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، ومعتبرًا أن المساس بأمن الحجاج والمعتمرين اعتداء على مقدسات المسلمين ومشاعر مئات الملايين منهم.

أدان رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا والمفتي العام الشيخ نعيم ترنافا محاولة استهداف مكة المكرمة، مؤكداً أنها اعتداء صريح على مقدسات المسلمين، ومُعلناً تضامن المشيخة الإسلامية في كوسوفا مع المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا.

وأكد الشيخ ترنافا أن محاولة استهداف الحرمين الشريفين أو المساس بأمن الحجاج والمعتمرين تُعدّ اعتداءً على مقدسات المسلمين ومشاعر أكثر من نصف مليار مسلم حول العالم، مشدداً على أن مثل هذه الأعمال «لا يمكن السكوت عنها أو التهاون معها تحت أي ذريعة سياسية أو مذهبية أو إقليمية».

وختم المفتي العام بياناً بالدعاء لله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها، وأن يحمي الحرمين الشريفين من كل سوء.