صحيفة سبق

أطلق الدفاع المدني إنذارًا مبكرًا في جدة والطائف وينبع تنبيهًا عن خطر. يشمل التحذير ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية، مثل البقاء في المنزل والابتعاد عن النوافذ، واللجوء للأماكن الآمنة. يُطلب من المواطنين الاتصال بالط…

تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في جدة والطائف وينبع والعلا وخميس مشيط للتحذير من خطر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية واتباع الإرشادات التالية:

* التزام الهدوء واتباع التعليمات الرسمية.

* التوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة داخلية والابتعاد عن النوافذ.

* عدم مغادرة المنزل أو المبنى حتى زوال الخطر.

* الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والأسطح والشرفات والنوافذ والزجاج.

* عند وجودك خارج المنزل، الدخول إلى أقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب.

* تجنب التجمعات والمواقع الخطرة، والامتناع عن التصوير.

* عند استلام التحذير أثناء القيادة، التوقف بجانب الطريق بعيدًا عن الجسور والمباني الشاهقة.

* في حال ملاحظة أي خطر، الاتصال بالطوارئ على 911 في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و998 في بقية مناطق المملكة.

* اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية