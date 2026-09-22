صحيفة سبق

تحتفي شركة كاتريون للتموين القابضة باليوم الوطني السعودي، مؤكدة مواكبة تحول المملكة في الطيران والسياحة والضيافة، فيما شدد رئيسها التنفيذي محمد بن حسن الشهيل على الإسهام في مستهدفات رؤية 2030.

تحتفي شركة كاتريون للتموين القابضة باليوم الوطني السعودي، مستحضرةً ما تمثله المناسبة من اعتزاز بمسيرة المملكة في بناء قدراتها وتطوير قطاعاتها، ومضيّها نحو نمو وتنوع اقتصادي وتنافسية عالمية، بحسب بيان للشركة.

وأوضحت كاتريون أن المناسبة تتزامن مع تحولات متسارعة في المملكة أعادت رسم طموحات قطاعات عدة، ورفعت سقف التوقعات تجاه جودة الخدمات والتجارب، ووسعت آفاق النمو والابتكار والاستثمار في القدرات الوطنية.

وأشارت إلى أن مسيرتها امتدت لأكثر من أربعة عقود مواكبة تطور المملكة وقطاعاتها الحيوية، منطلقة من جذورها في تموين الطيران نحو نموذج أوسع للضيافة المتكاملة، استجابة للتحولات في قطاعات الطيران والسياحة والضيافة والمشاريع الكبرى.

وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي لكاتريون محمد بن حسن الشهيل أن اعتزاز الشركة يزداد بما تشهده المملكة، في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، من مسيرة تنموية متسارعة وتحولات نوعية تستند إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامجها الاستراتيجية.

وقال الشهيل: «نفخر في كاتريون بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة، وأن نسهم بخبراتنا وقدراتنا في مواكبة طموحات الوطن».

وأضاف أن كاتريون شركة وطنية تواصل نموها مع نمو القطاعات التي تخدمها، ولا تقيس هذا النمو بحجم الأعمال وحده، بل بما تحققه من أثر وما تضيفه من قيمة، لافتاً إلى استمرار الاستثمار في الكفاءات السعودية والارتقاء بجودة الخدمات، «إيماناً بأن تجربة الضيافة التي تقدمها المملكة لزوارها تمثل جزءاً أصيلاً من صورتها ومكانتها أمام العالم».

وذكر البيان أن الشركة تواصل الاستثمار في التحول الرقمي والابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تعزيز ممارسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية عبر كفاءة استخدام الموارد والحد من الهدر، ودعم المبادرات المجتمعية وتنمية الكفاءات الوطنية وبناء الشراكات.

وأكدت كاتريون التزامها بمواصلة تطوير منظومة أعمالها وخدماتها بما يواكب التطلعات الوطنية، وتسخير خبراتها للإسهام في الارتقاء بتجربة السفر والضيافة في المملكة.