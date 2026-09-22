صحيفة سبق

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف وواشنطن تتشاركان هدف إنهاء الحرب مع روسيا قبل حلول الشتاء، عقب اجتماع وصفه بالإيجابي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، كاشفاً استعداد بلاده لهدنة متبادلة تشمل منشآت الطاقة، وسط استمرار أزمة صواريخ باتريوت.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن واشنطن وكييف تسعيان إلى إنهاء الحرب مع روسيا قبل حلول الشتاء، وذلك عقب اجتماع وصفه بـ«الإيجابي والمثمر» مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكتب زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي: «عقدت اجتماعاً إيجابياً ومثمراً مع الرئيس دونالد ج. ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. تريد الولايات المتحدة وأوكرانيا إنهاء هذه الحرب الروسية العبثية قبل الشتاء»، مشيراً إلى أن الجانبين بحثا «خطوات محتملة لخفض التصعيد يمكن أن تمهد الطريق أمام الدبلوماسية».

وفي السياق ذاته، أعلن زيلينسكي استعداد بلاده لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية، إذا وافقت موسكو على خطوة مماثلة، قائلاً للصحفيين: «نحن مستعدون لأي صيغة من صيغ الهدنة في مجال الطاقة»، شرط أن توافق روسيا على «عدم مهاجمة منظومة الطاقة لدينا».

وعلى صعيد منظومات الدفاع الجوي، أفاد زيلينسكي بأنه لم يتلقَّ رداً محدداً من الرئيس ترامب بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ منظومات «باتريوت»، مؤكداً في مؤتمر صحفي: «لم أحصل على رد محدد بشأن صواريخ منظومات باتريوت، نعاني من النقصان فيها»، غير أنه أبدى استعداده للبحث في آليات مختلفة للحصول عليها.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت في 8 سبتمبر على استثناء يتيح لأوكرانيا شراء صواريخ «باتريوت» باستخدام أموال من برنامج التمويل الأوروبي البالغ 90 مليار يورو.

في المقابل، أكد الكرملين أن روسيا تسعى إلى التوصل إلى سلام دائم في النزاع مع أوكرانيا، لا مجرد هدنة أو وقف مؤقت لإطلاق النار. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مراراً أن موسكو تؤيد «سلاماً راسخاً ومستداماً»، معتبراً أن الهدنة وحدها «لن تفضي في جوهرها إلى أي نتائج».

وأضاف بيسكوف أن كييف «تعرف جيداً» ما هي القرارات التي يتعين عليها اتخاذها للوصول إلى مسار يقود إلى سلام دائم، مشدداً على أن المطلوب هو «ليس وقف إطلاق النار، بل سلام دائم». كما اتهم بيسكوف زيلينسكي بإطلاق مواقف متناقضة من يوم إلى آخر بشأن استمرار الحرب أو وقفها.

وانتقد الكرملين في الوقت ذاته الولايات المتحدة لرفضها منح تأشيرة دخول لنائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.