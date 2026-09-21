صحيفة سبق

برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، شهد مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود الفرج في الرياض حفل تخريج 155 ضابطًا من دورة أعمال الدفاع المدني التأهيلية، بعد تلقيهم برامج تدريبية وتطبيقات ميدانية متخصصة، ضمن جهود الوزارة لرفع كفاءة منسوبي القطاعات الأمنية وتعزيز منظومة الحماية المدني…

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، اليوم، حفل تخريج 155 ضابطاً من دورة أعمال الدفاع المدني التأهيلية للضباط الـ55، من خريجي مختلف التخصصات الجامعية وبكالوريوس العلوم الأمنية، وذلك بمقر المديرية العامة للدفاع المدني في مدينة الرياض.

وتلقّى الخريجون خلال الدورة برامج تدريبية متخصصة وتطبيقات ميدانية في أعمال الدفاع المدني، أسهمت في تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم ورفع مستوى جاهزيتهم للعمل الميداني، بما يواكب التطور المستمر في الإمكانات والتجهيزات الحديثة.

ويندرج تأهيل هؤلاء الخريجين ضمن جهود وزارة الداخلية في تطوير قدرات منسوبي قطاعاتها الأمنية، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تُسهم في تعزيز منظومة الحماية المدنية، وأداء المهام الأمنية والإنسانية بكفاءة واقتدار.