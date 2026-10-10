صحيفة سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من حالة جوية على منطقة حائل تشمل هبوب رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وتؤثر على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، متوقعاً استمرارها حتى التاسعة مساءً.

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من حالة جوية غير مستقرة تضرب منطقة حائل، تشمل هبوب رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن التحذير يشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة في المنطقة، مؤكداً أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وتدعو السلطات المختصة السكان والمسافرين إلى توخّي الحذر وتجنّب الأودية ومجاري السيول والطرق المكشوفة خلال فترة سريان التحذير.