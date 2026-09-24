صحيفة سبق

رفع محافظ مرات سند آل حفيظ أسمى التهاني للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، مؤكداً أن الوحدة الوطنية مسؤولية مشتركة وأن نعمة الأمن تستوجب المحافظة عليها.

رفع محافظ مرات سند آل حفيظ، باسمه ونيابةً عن أهالي المحافظة وجميع مراكزها وقراها، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه - حفظهم الله جميعاً -، وإلى الشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وسأل الله عز وجل أن يحفظ القيادة والوطن، ويديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

وأكد أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة يستذكر فيها الجميع بكل فخر واعتزاز الملحمة التاريخية التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -، ومعه رجاله المخلصون الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل توحيد هذه البلاد، وجمع كلمتها، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها، حتى أشرقت شمس هذا الكيان العظيم، وأصبح وطناً شامخاً موحداً تحت راية التوحيد.

وأشار إلى أن مسيرة البناء والتنمية تواصلت منذ عهد المؤسس على أيدي أبنائه - رحمهم الله -، وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، حيث وصلت المملكة إلى مكانة رائدة إقليمياً ودولياً، وأصبحت نموذجاً في التنمية والتقدم، بفضل الله أولاً، ثم ما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بكل ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة المواطن.

ولفت إلى ما تشهده المملكة من نهضة شاملة ومنجزات متسارعة في مختلف المجالات، في ظل رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في تعزيز الاقتصاد، وتطوير الخدمات، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ مكانة المملكة بين دول العالم.

وأكد أن هذه المنجزات ما كانت لتتحقق لولا توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم حكمة القيادة وبعد نظرها، وما تنعم به البلاد من أمن واستقرار ووحدة وطنية راسخة.

وأوضح أن من أعظم ما يعتز به الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وهي نعمة تستوجب الشكر والمحافظة عليها، مشدداً على أن قوة الوطن في وحدته، وأن مسؤولية المحافظة على مكتسباته مسؤولية مشتركة بين القيادة والشعب.

ودعا الجميع إلى الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الرشيدة، والمحافظة على الوحدة الوطنية، والوفاء للوطن، والعمل من أجل تقدمه وازدهاره، واستشعار ما تحقق من نعم ومكتسبات، وما ينتظر المملكة من مستقبل أكثر إشراقاً بإذن الله.

واختتم بالدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم على المملكة أمنها وعزها واستقرارها، ويحفظ شعبها الوفي، ويديم عليها وحدتها ورخاءها، ويحقق لها في ظل قيادتها الرشيدة مزيداً من التقدم والازدهار.

وهنأ القيادة الرشيدة والوطن الغالي والشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني، سائلاً الله أن يديم على المملكة الخير والعز والأمن والاستقرار.