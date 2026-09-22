صحيفة سبق

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 34,050 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات عبر أرقام الطوارئ ا…

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (34,050) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ودعت الجهات الأمنية الجميع إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة، أو رقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود 994، أو رقم المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بنشاط وبسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المُبلّغ.