كوريا تدين الهجمات على المنشآت المدنية في السعودية وتطالب بوقفها فوراً
أدانت جمهورية كوريا الهجمات الأخيرة التي طالت منشآت مدنية واقتصادية حيوية في المملكة العربية السعودية وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، مؤكدة على لسان وزير خارجيتها تشو هيون رفضها التام لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وداعية إلى وقف هذه الهجمات فورًا، مع تقديم التعازي لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء ل…
أدانت جمهورية كوريا الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية حيوية في المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.
وأكد وزير خارجية جمهورية كوريا تشو هيون أنه «لا يمكن التسامح بأي حال من الأحوال مع الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية»، مشدداً على ضرورة وقفها فوراً.
وأعرب الوزير الكوري عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الضحايا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.