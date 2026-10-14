كوريا تدين الهجمات على المنشآت المدنية في السعودية وتطالب بوقفها فوراً

صحيفة سبق

2026-10-14T10:21:04.821Z

أدانت جمهورية كوريا الهجمات الأخيرة التي طالت منشآت مدنية واقتصادية حيوية في المملكة العربية السعودية وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، مؤكدة على لسان وزير خارجيتها تشو هيون رفضها التام لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وداعية إلى وقف هذه الهجمات فورًا، مع تقديم التعازي لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء ل…