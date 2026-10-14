صحيفة سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح فرصتين تنمويتين واستثماريتين في منطقة الرياض، تشملان مشروع مشتل زراعي في محافظة المجمعة على مساحة 91 ألف م²، ومركز إكثار كائنات فطرية في محافظة الدوادمي على مساحة 100 ألف م²، مع إتاحة كراسة الشروط عبر منصة فرص.

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح فرصتين تنموية واستثمارية في منطقة الرياض، تستهدفان تعزيز الأمن الغذائي ودعم قطاع الثروة الحيوانية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

أولاً: مشتل زراعي في محافظة المجمعة

تتضمن الفرصة الأولى إنشاء مشتل زراعي في محافظة المجمعة بمنطقة الرياض، تبلغ مساحته الإجمالية 91,000 م²، ويُخصَّص لممارسة الأنشطة الزراعية المتنوعة.

وتشمل أغراض الاستثمار في هذا المشتل: زراعة الشتلات والمحاصيل الزراعية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص. وحُدِّد الثاني من ديسمبر 2026 آخرَ موعد لاستلام العروض.

ثانياً: مركز إكثار كائنات فطرية في محافظة الدوادمي

أما الفرصة الثانية فتتمثل في إقامة مركز لإكثار الكائنات الفطرية في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 100,000 م²، ويندرج ضمن قطاع الثروة الحيوانية.

ويهدف المركز إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال الحفاظ على الكائنات الفطرية وإكثارها. وحُدِّد الثلاثون من نوفمبر 2026 آخرَ موعد لاستلام العروض.

كيفية التقديم

أوضحت الوزارة أن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكلتا الفرصتين متوفرة عبر منصة فرص، ويمكن التواصل للاستفسار عبر البريد الإلكتروني: [email protected]