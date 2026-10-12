صحيفة سبق

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد لأمنها، مجددة تضامن الإمارات الكامل مع السعودية وتمنياتها بالشفاء ال…

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، التي تسبّبت في إصابة عدد من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي أن هذه الهجمات «تُمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداً صريحاً لأمنها واستقرارها».

وشدّدت الوزارة على أن دولة الإمارات تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية تضامناً كاملاً، وتدعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها في مواجهة هذه الاعتداءات.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الهجمات.