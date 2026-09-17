صحيفة سبق

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC، بالتعاون مع الشركة السعودية للطاقة، تشغيل محطة التحويل الكهربائية الخاصة بوجهة المشرقية لتغطية كامل احتياجاتها من الطاقة الكهربائية ضمن استكمال البنية التحتية للوجهة. ويأتي تشغيل المحطة كخطوة رئيسية في تطوير وجهة المشرقية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يعزز جا…

أعلنت NHC وبالتعاون مع الشركة السعودية للطاقة تشغيل محطة التحويل الكهربائية الخاصة بوجهة المشرقية ، لتغطي كامل احتياجات الوجهة من الطاقة الكهربائية.

ويأتي تشغيل المحطة ضمن جهود NHC لاستكمال وتجهيز البنية التحتية في وجهاتها العمرانية، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية بجودة وكفاءة عالية، ويلبي احتياجات السكان ويعزز جاهزية الوجهة.

ويمثل إيصال التيار الكهربائي لوجهة المشرقية خطوة رئيسية ضمن مسار تطويرهما، وتتويجا لجهود فرق العمل الهندسية والتشغيلية في إنجاز أعمال البنية التحتية الكهربائية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

يذكر أن مشاريع NHC تجسد توجه الشركة نحو تطوير وجهات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، وتوفير حلول سكنية متنوعة تلبي تطلعات الأسر السعودية، ضمن جهودها المستمرة لدعم مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية السعودية 2030، والوصول إلى 600 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030.