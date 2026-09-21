صحيفة سبق

تُوفي اليوم الاثنين مؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم بن عادل مدني، أحد أعضاء مكبرية المسجد الحرام، بحسب ما تداوله منسوبو الحرمين والمهتمون بشؤون الأذان على منصات التواصل، حيث انتشر وسم باسمه وتداول مغردون مقاطع من أذانه وتكبيراته. ويُعدّ الشيخ المدني واحدًا من ٢٤ مؤذنًا أساسيًا في المسجد الحرام، عُر…

توفي اليوم الاثنين مؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم بن عادل مدني، أحد أعضاء مكبرية المسجد الحرام، وفق ما تناقله عدد من منسوبي الحرمين والمهتمين بشؤون الأذان على منصات التواصل، وانتشر وسم باسمه تداول فيه المغردون مقاطع من أذانه وتكبيراته من المسجد الحرام.

وكان الشيخ إبراهيم المدني أحد مؤذني المسجد الحرام البالغ عددهم 24 مؤذنًا أساسيًا يتناوب ستة منهم يوميًا على رفع الأذان للصلوات الخمس وأذان الفجر الأول، وعُرف بأذان الفجر وأداء التكبيرات، وبمهمة «التبليغ» خلف الإمام في المكبرية.

وفي لقاء سابق ضمن بودكاست «أشرقت» عن مكبرية الحرمين، تحدث الشيخ المدني عن أول أذان رفعه في المسجد الحرام، وقال إنه بكى حين رأى الطائفين حول الكعبة وهم يسمعون صوته، متسائلًا بتواضع: «من أنا حتى يرتفع صوتي في هذا المكان الطاهر؟»، كما شرح الفرق بين المدرستين المكية والمدنية في أداء الأذان.