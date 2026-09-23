صحيفة سبق

تجمع الرياض الصحي الأول يعزّز خدماته التخصصية عبر مركز الأمير سلطان لصحة القلب في مستشفى الملك خالد بالخرج، لتقريب الرعاية القلبية المتقدمة من سكان محافظة الخرج والمحافظات المجاورة والحد من إحالتهم لمستشفيات الرياض. ويأتي هذا التوسع في إطار بناء منظومة رعاية متكاملة وسهلة الوصول، تواكب احتياجات المر…

يواصل تجمع الرياض الصحي الأول جهوده لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التخصصية وتقريبها من المستفيدين في المحافظات الطرفية، من خلال مركز الأمير سلطان لصحة القلب بمستشفى الملك خالد بالخرج.

ويأتي دعم خدمات المركز ضمن مساعي التجمع لتعزيز وصول المرضى إلى الرعاية الطبية المناسبة بالقرب من أماكن إقامتهم، والحد من الحاجة إلى الانتقال إلى المستشفيات المرجعية داخل مدينة الرياض، بما يسهم في تسهيل رحلة المستفيد ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لسكان محافظة الخرج والمحافظات المجاورة.

ويمثل مركز الأمير سلطان لصحة القلب أحد المكونات التخصصية المهمة في مستشفى الملك خالد بالخرج، الذي يؤدي دورًا محوريًا في تقديم الخدمات الصحية لسكان جنوب منطقة الرياض، ودعم قدرات المنشآت الصحية الواقعة ضمن نطاقه.

وأكد تجمع الرياض الصحي الأول أن التوسع في تقديم الخدمات التخصصية يأتي امتدادًا لجهوده الرامية إلى بناء منظومة رعاية صحية أكثر تكاملًا وسهولة في الوصول، بما يواكب احتياجات المستفيدين ويسهم في تحسين جودة الرعاية وتجربة المريض.

وتندرج هذه الجهود ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تطوير القطاع الصحي، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتوفير رعاية صحية متخصصة أقرب إلى المستفيدين في مختلف المدن والمحافظات