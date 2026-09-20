صحيفة سبق

أدانت دولة الكويت بشدة محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مدينة الرياض، مؤكدة على انتهاكها لسيادة المملكة وخرق القانون الدولي. وأشادت بتصدي قوات الدفاع الجوي السعودي لهذه الاعتداءات، مجددةً تضامنها الكامل مع السعودية ودعمه…

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي ومحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها يوم السبت، أن هذه الاعتداءات العدائية تشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشادت بيقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وكفاءتها في التصدي لهذه الاعتداءات المشينة والجبانة.

وجددت تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.