إنذار أحمر من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول وبرد على رهاط ومدركة بمكة

صحيفة سبق

2026-10-12T08:34:16.496Z

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر بشأن هطول أمطار غزيرة على محافظتي رهاط ومدركة بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، متوقعًا استمرار الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً.