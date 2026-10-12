إنذار أحمر من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول وبرد على رهاط ومدركة بمكة
أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر بشأن هطول أمطار غزيرة على محافظتي رهاط ومدركة بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، متوقعًا استمرار الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذاراً أحمر، محذِّراً من هطول أمطار غزيرة على محافظتي رهاط ومدركة في منطقة مكة المكرمة.
وأوضح المركز أن الحالة الجوية تشمل رياحاً شديدة السرعة، وانعداماً في مدى الرؤية الأفقية، فضلاً عن تساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وبيَّن المركز أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.