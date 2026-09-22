صحيفة سبق

ألغت إيران الرحلات الجوية من مطاراتها إلى بغداد ومسقط اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، بالتزامن مع دخول حزمة عقوبات أمريكية جديدة تستهدف قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ. وتبحث هيئة الطيران المدني الإيرانية تحويل رحلات بغداد إلى مطار النجف، مع استمرار مفاوضاتها مع سلطنة عُمان لإيجاد ترتيبات…

ألغت إيران رحلاتها الجوية المتجهة إلى بغداد ومسقط اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء بالتوقيت المحلي، بالتزامن مع دخول حزمة جديدة من العقوبات الأميركية التي تستهدف قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ.

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن متحدث باسم هيئة الطيران المدني قوله إن مطاري بغداد ومسقط «لن يستقبلا بعد الآن الرحلات الإيرانية»، مشيراً إلى أن الهيئة تجري مباحثات لتحويل الرحلات المتجهة إلى العاصمة العراقية إلى مطار النجف.

وأفادت وكالة «إيسنا» بإلغاء الرحلات إلى الوجهتين، مؤكدةً استمرار المفاوضات مع السلطات العُمانية لإيجاد ترتيبات بديلة تضمن استمرار حركة النقل الجوي.

ويأتي القرار في وقت تواجه فيه شركات الطيران الإيرانية ضغوطاً متزايدة جراء العقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف أنشطة النقل الجوي وعملياته، مما يفرض تحديات إضافية على حركة السفر والربط الجوي بين إيران وعدد من الوجهات الإقليمية.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتباراً من 23 سبتمبر، موضحاً في مقابلة مع شبكة «CNBC»: «إذا هبطت هذه الطائرات، فلن يُسمح بتزويدها بالوقود، ولن تُقدَّم لها خدمات الهبوط، ولن يُسمح ببيع تذاكر لها، وإلا سيتم استبعاد الجهة المخالفة من النظام المالي المعتمد على الدولار».

وأكد بيسنت أن واشنطن تمارس ضغوطاً على إيران «بشكل غير مسبوق»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تستهدف الجهات الداعمة لطهران حول العالم، بما في ذلك فرض عقوبات على مؤسسات مصرفية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الأسبوع الماضي فرض عقوبات جديدة على بنك «VTB» الروسي المملوك للدولة، في إطار جهودها لعزل إيران اقتصادياً عبر استهداف شركائها التجاريين وما تصفه بـ«الميسّرين الماليين» الذين يساعدونها على الالتفاف على العقوبات.

وأشار وزير الخزانة إلى أن المسؤولين الصينيين «منخرطون بشكل كبير» في حملة الضغوط الاقتصادية الأميركية على إيران.