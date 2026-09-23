صحيفة سبق

أكد عبدالعزيز بن فهد القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة تساوي للمقاولات، أن اليوم الوطني السعودي مناسبة لاستحضار مسيرة الإنجازات الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، ولا سيما النمو المتسارع في قطاع المقاولات والبنية التحتية. وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية يُعد ركيزة لدع…

قال الأستاذ عبدالعزيز بن فهد القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة تساوي للمقاولات، إن اليوم الوطني السعودي يُعد مناسبة نستحضر فيها مسيرة الإنجازات الوطنية التي أسهمت في بناء اقتصاد متنوع ونهضة عمرانية متقدمة، مبينًا أن ما تشهده المملكة من تطور يعكس رؤية طموحة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.

وأوضح القحطاني أن قطاع المقاولات والبنية التحتية يشهد نموًا متسارعًا في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة، مشيرًا إلى أن رؤية السعودية 2030 أسهمت في تعزيز دور الشركات الوطنية في تطوير المدن والمخططات السكنية والتجارية والصناعية، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الأساسية.

وأضاف أن تطوير البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية في دعم التنمية العمرانية والاقتصادية، من خلال تنفيذ شبكات الخدمات وأعمال الطرق والأرصفة والكهرباء والمياه والصرف الصحي وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مؤكدًا أن القطاع الخاص سيواصل دوره كشريك فاعل في دعم التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة تساوي للمقاولات إلى أن الشركة تواصل تقديم حلول متكاملة في مجال المقاولات وتطوير البنية التحتية، مستندة إلى الخبرة والكفاءة والالتزام بمعايير الجودة، بما يلبي احتياجات المشاريع السكنية والتجارية والصناعية، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية.

واختتم القحطاني حديثه برفع التهنئة للقيادة والشعب السعودي بهذه المناسبة الوطنية، متمنيًا للمملكة مزيدًا من التقدم والازدهار، ومؤكدًا أن مسيرة البناء والتطوير ستتواصل لترسيخ مكانة الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات.